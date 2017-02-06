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6 Февраль 2017 г.
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Белорусский безвиз откроет границу для эпидемий в России?
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Автор: БДГ Глава Роспотребнадзора РФ заявила, что безвизовый режим для иностранцев, введенный Беларусью, несет повышенные эпидемиологические риски для России. "Решение по открытию границ для лиц из 80 государств - это дополнительные эпидемиологические риски для страны", - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на телеканале НТВ.
bdg 17:50:00 CET
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