Автор: БДГ Глава Роспотребнадзора РФ заявила, что безвизовый режим для иностранцев, введенный Беларусью, несет повышенные эпидемиологические риски для России. "Решение по открытию границ для лиц из 80 государств - это дополнительные эпидемиологические риски для страны", - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на телеканале НТВ. bdg 17:50:00 CET