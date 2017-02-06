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6 Февраль 2017 г.
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Оливер Стоун призвал Трампа рассекретить документы об Украине и Сирии
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Москва, 6 февраля - АиФ-Москва. Commons.wikimedia.org Знаменитый режиссер Оливер Стоун заявил, что президент США Дональд Трамп должен рассекретить документы, касающиеся участия США в конфликтах на Украине и в Сирии, передает ТАСС. Проблема в том, что в нашей стране не знают реального положения вещей.
aif 4:36:00 CET
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