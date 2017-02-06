Москва, 6 февраля - АиФ-Москва. Commons.wikimedia.org Знаменитый режиссер Оливер Стоун заявил, что президент США Дональд Трамп должен рассекретить документы, касающиеся участия США в конфликтах на Украине и в Сирии, передает ТАСС. Проблема в том, что в нашей стране не знают реального положения вещей. aif 4:36:00 CET