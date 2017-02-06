Main Menu

News language and date

Analysis over time

6 Февраль 2017 г.

Оливер Стоун призвал Трампа рассекретить документы об Украине и Сирии

Москва, 6 февраля - АиФ-Москва. Commons.wikimedia.org Знаменитый режиссер Оливер Стоун заявил, что президент США Дональд Трамп должен рассекретить документы, касающиеся участия США в конфликтах на Украине и в Сирии, передает ТАСС. Проблема в том, что в нашей стране не знают реального положения вещей.

aif 4:36:00 CET

"Украина была одной из главных целей ЦРУ"

gazeta-ru 14:30:00 CET

Культовый режиссер назвал нападение России на Украину "сказками США"

news-online 10:26:00 CET

Help about this topicCountries

Flag
United States (10)

Flag
Russian Federation (9)

Flag
Ukraine (3)

Help about this topicPlaces

Moskva(RU)

Help about this topicRelated People

Oliver Stone (11)

Donald Trump (3)

John F. Kennedy (2)

Bill Clinton (1)

Fidel Castro (1)

Lee Harvey Oswald (1)

Viktor Yanukovich (1)

Edward Snowden (1)

Франклин Рузвелт (1)

Жанне Агалаковой (1)

Жанна Агалакова (1)

Help about this topicOther Names

Wall Street (1)

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.