На 474 км федеральной автомобильной дороги М-4 Дон произошла авария. Пассажирский автобус Neoplan столкнулся с автомобилем дорожных служб КамАЗ, в результате пострадали семь человек из 27 пассажиров, говорится в сообщении регионального управления МЧС. В связи с ДТП появилось затруднение в движении.... rosbalt 14:17:00 CET