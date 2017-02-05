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5 Февраль 2017 г.
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15:26 В Воронежской области автобус столкнулся с «КамАЗом»: 7 пострадавших
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На 474 км федеральной автомобильной дороги М-4 Дон произошла авария. Пассажирский автобус Neoplan столкнулся с автомобилем дорожных служб КамАЗ, в результате пострадали семь человек из 27 пассажиров, говорится в сообщении регионального управления МЧС. В связи с ДТП появилось затруднение в движении....
rosbalt 14:17:00 CET
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