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5 Февраль 2017 г.

15:26 В Воронежской области автобус столкнулся с «КамАЗом»: 7 пострадавших

На 474 км федеральной автомобильной дороги М-4 Дон произошла авария. Пассажирский автобус Neoplan столкнулся с автомобилем дорожных служб КамАЗ, в результате пострадали семь человек из 27 пассажиров, говорится в сообщении регионального управления МЧС. В связи с ДТП появилось затруднение в движении....

rosbalt 14:17:00 CET

10:02 Под Уфой пассажирский автобус столкнулся с поездом corner

fedpress 8:25:00 CET

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