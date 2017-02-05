|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
5 Февраль 2017 г.
|
|
23:56 Эксперты из России прибыли на новую встречу по Сирии в Астану
|
Российская делегация прибыла в Казахстан на встречу по Сирии. По данным Интерфакса, эксперты прибыли в Астану для участия в заседании совместной оперативной группы по урегулированию конфликта. Возглавляет делегацию заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Станислав Гаджимагомедов.
rosbalt 22:20:00 CET
|
|
|
|