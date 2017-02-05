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5 Февраль 2017 г.

23:56 Эксперты из России прибыли на новую встречу по Сирии в Астану

Российская делегация прибыла в Казахстан на встречу по Сирии. По данным Интерфакса, эксперты прибыли в Астану для участия в заседании совместной оперативной группы по урегулированию конфликта. Возглавляет делегацию заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Станислав Гаджимагомедов.

rosbalt 22:20:00 CET

На встречу в Астану прибыли делегаты стран-гарантов режима прекращения огня в Сирии

inform 15:31:00 CET

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