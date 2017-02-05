В Японии забьют около 70 тыс. кур из-за выявления случаев птичьего гриппа В префектуре Сага в Японии проводится забой 69 тыс. кур из-за нового случая выявления высокопатогенного вируса птичьего гриппа типа H5 на одной из птицефабрик. Об этом телеканал NHK. сообщает По данным местных властей, рабочие фермы за двое суток обнаружили 52 мертвых кур. Результаты анализов 7 птиц показали наличие вируса птичьего гриппа. rbc 7:01:00 CET В Чехии появились новые очаги птичьего гриппа rbc 19:42:00 CET В Японии уничтожат 70 тысяч кур day 7:03:00 CET

Countries Places Related People Other Names Alerts CommunicableDiseases