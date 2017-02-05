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5 Февраль 2017 г.

Большинство из задержанных в Вене чеченцев имеют право на убежище в Австрии

Из 22 задержанных 16 человек уже получили право на получение статуса беженца в Австрии, четверо являются просителями убежища, еще двоим отказали в предоставлении убежища, сообщает Вольфганг Соботка , глава МВД Австрии: Нельзя, чтобы просители убежища и лица, которым предоставлено право на убежище,....

ntv 0:52:00 CET

Арестованные в Вене чеченцы приехали в Австрию просить убежище

vz 2:17:00 CET

05.02.2017 23:01 : Полиция Австрии отпустила 20 выходцев из Чечни, которые были задержаны с оружием в Вене в пятницу

echomsk 21:15:00 CET

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