Из 22 задержанных 16 человек уже получили право на получение статуса беженца в Австрии, четверо являются просителями убежища, еще двоим отказали в предоставлении убежища, сообщает Вольфганг Соботка , глава МВД Австрии: Нельзя, чтобы просители убежища и лица, которым предоставлено право на убежище,.... ntv 0:52:00 CET