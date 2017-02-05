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5 Февраль 2017 г.
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Большинство из задержанных в Вене чеченцев имеют право на убежище в Австрии
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Из 22 задержанных 16 человек уже получили право на получение статуса беженца в Австрии, четверо являются просителями убежища, еще двоим отказали в предоставлении убежища, сообщает Вольфганг Соботка , глава МВД Австрии: Нельзя, чтобы просители убежища и лица, которым предоставлено право на убежище,....
ntv 0:52:00 CET
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