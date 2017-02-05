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5 Февраль 2017 г.

Мэр Лондона Садик Хан: Поддерживать безопасность людей все труднее

11:43 05.02.2017 Источник: Мэр Лондона Садик Хан считает, что угроза террористических актов в столице Великобритании достаточно высока. Об этом сообщает британское издание "Уровень угрозы сейчас "серьезный", а это означает, что подобный инцидент "весьма вероятен", - передает слова Садика Хана британское издание.

ng 10:31:00 CET

Мэр Лондона предупредил об угрозе теракта в британской столице

rg 7:55:00 CET

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