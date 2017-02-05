11:43 05.02.2017 Источник: Мэр Лондона Садик Хан считает, что угроза террористических актов в столице Великобритании достаточно высока. Об этом сообщает британское издание "Уровень угрозы сейчас "серьезный", а это означает, что подобный инцидент "весьма вероятен", - передает слова Садика Хана британское издание. ng 10:31:00 CET