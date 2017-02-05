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5 Февраль 2017 г.
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Украинец Зозуля не вернется в "Райо Вальекано" из-за "пророссийских" болельщиков
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Украинский нападающий Роман Зозуля, обвиненный болельщиками испанского футбольного клуба "Райо Вальекано" в поддержке нацизма, заявил, что не вернется в команду с "пророссийскими" фанатами. "Пусть они свистят, я такой человек, что мне по барабану. Дело в том, что, если они говорят, что помогают....
newsru 10:09:00 CET
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