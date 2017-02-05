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5 Февраль 2017 г.

Украинец Зозуля не вернется в "Райо Вальекано" из-за "пророссийских" болельщиков

Украинский нападающий Роман Зозуля, обвиненный болельщиками испанского футбольного клуба "Райо Вальекано" в поддержке нацизма, заявил, что не вернется в команду с "пророссийскими" фанатами. "Пусть они свистят, я такой человек, что мне по барабану. Дело в том, что, если они говорят, что помогают....

newsru 10:09:00 CET

Футболист Зозуля прокомментировал срыв соглашения с "Райо Вальекано"

rg 10:57:00 CET

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