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5 Февраль 2017 г.

14 человек стали жертвами схода лавины в Пакистане

14 человек стали жертвами схода снежной лавины в округе Читрал на северо-западе Пакистана, сообщают местные СМИ. Как информирует пакистанская газета «Доон», инцидент произошел в одной из деревень горного района Шер Шал. В результате схода лавины под толщей снега были погребены 25 домов, еще пять были полностью разрушены.

izvestia-ru 11:42:00 CET

В Пакистане из-за непогоды погибло 14 граждан

ura-inform 13:31:00 CET

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