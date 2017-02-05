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5 Февраль 2017 г.

Рогозин: эффект санкций против России оказался обратным ожиданиям ЕС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Санкции против России привели к эффекту, обратному ожиданиям представителей вводившего их Европейского союза, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Ранее в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Брюсселе написало , что ЕС может в середине марта....

itartass_ru 8:34:00 CET

Рогозин: России начихать на санкции Евросоюза

rg 7:55:00 CET

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