МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Санкции против России привели к эффекту, обратному ожиданиям представителей вводившего их Европейского союза, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Ранее в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Брюсселе написало , что ЕС может в середине марта.... itartass_ru 8:34:00 CET