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5 Февраль 2017 г.

Лавров: Москва, вводя контрмеры в отношении ЕС, сделала все по-честному

"Мы наложили санкции в качестве контрмеры из-за одной очень простой вещи, - отметил он. - Европейские санкции ограничивают возможность для наших банков получать займы на финансирование сельского хозяйства, что значило бы, что сельхозпроизводители из ЕС на российском рынке извлекли бы выгоду из условий недобросовестной конкуренции".

itartass_ru 8:55:00 CET

Лавров ожидает от австрийского председательства ОБСЕ активного содействия карабахскому урегулированию

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