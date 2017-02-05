"Мы наложили санкции в качестве контрмеры из-за одной очень простой вещи, - отметил он. - Европейские санкции ограничивают возможность для наших банков получать займы на финансирование сельского хозяйства, что значило бы, что сельхозпроизводители из ЕС на российском рынке извлекли бы выгоду из условий недобросовестной конкуренции". itartass_ru 8:55:00 CET