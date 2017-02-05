|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
5 Февраль 2017 г.
|
|
Глава ЛНР объявил 5 февраля траур в связи с гибелью полковника Анащенко
|
ЛУГАНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Глава провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий объявил 5 февраля в республике траур в связи с гибелью начальника управления народной милиции полковника Олега Анащенко. "Выражая скорбь с связи с трагической гибелью 4 февраля первого заместителя....
itartass_ru 10:06:00 CET
|
|
|