ЛУГАНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Глава провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий объявил 5 февраля в республике траур в связи с гибелью начальника управления народной милиции полковника Олега Анащенко. "Выражая скорбь с связи с трагической гибелью 4 февраля первого заместителя.... itartass_ru 10:06:00 CET