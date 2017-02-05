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5 Февраль 2017 г.

Глава ЛНР объявил 5 февраля траур в связи с гибелью полковника Анащенко

ЛУГАНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Глава провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий объявил 5 февраля в республике траур в связи с гибелью начальника управления народной милиции полковника Олега Анащенко. "Выражая скорбь с связи с трагической гибелью 4 февраля первого заместителя....

itartass_ru 10:06:00 CET

В ЛНР объявлен траур по погибшему начальнику управления милиции

interfax-ru 4:58:00 CET

Наблюдатели ОБСЕ оценили мощность взрыва в машине главы милиции ЛНР

rg 15:28:00 CET

ОБСЕ оценила мощность взрыва в машине начальника управления милиции ЛНР

kommersant 13:14:00 CET

Гибель силовика ЛНР: ОБСЕ оценила мощность взрыва

korrespondent 13:19:00 CET

ОБСЕ выдала отчет по убийству главаря "ЛНР" в Луганске

obozrevatel 17:06:00 CET

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