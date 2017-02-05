США и Япония провели успешные испытания ракеты-перехватчика SM-3, предназначенной для уничтожения баллистических ракет ближней и средней дальности, сообщают американские СМИ со ссылкой на Военно-морские силы Соединенных Штатов. По их информации, испытания, прошедшие на Гавайях в пятницу вечером по.... interfax-ua-ru 10:05:00 CET