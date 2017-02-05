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5 Февраль 2017 г.
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В Свердловской области усыпили закусавших ребёнка собак и задержали хозяев
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Хозяева собак, предположительно закусавших насмерть 7-летнюю девочку, задержаны в деревне Пальмино в Свердловской области 5 февраля. Животных заставили усыпить. Как сообщает пресс-служба областного СК, в воскресенье днём на детской площадке перед местным ДК в Пальмино подростки обнаружили искусанную животными бездыханную 7-летнюю девочку.
fontanka 19:53:00 CET
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