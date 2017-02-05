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5 Февраль 2017 г.

В Свердловской области усыпили закусавших ребёнка собак и задержали хозяев

Хозяева собак, предположительно закусавших насмерть 7-летнюю девочку, задержаны в деревне Пальмино в Свердловской области 5 февраля. Животных заставили усыпить. Как сообщает пресс-служба областного СК, в воскресенье днём на детской площадке перед местным ДК в Пальмино подростки обнаружили искусанную животными бездыханную 7-летнюю девочку.

fontanka 19:53:00 CET

05.02.2017 19:30 : В Свердловской области установили хозяев собак, предположительно напавших на 7-летнюю девочку

echomsk 17:47:00 CET

Установлены владельцы собак, загрызших девочку на Урале

izvestia-ru 16:43:00 CET

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