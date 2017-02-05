Хозяева собак, предположительно закусавших насмерть 7-летнюю девочку, задержаны в деревне Пальмино в Свердловской области 5 февраля. Животных заставили усыпить. Как сообщает пресс-служба областного СК, в воскресенье днём на детской площадке перед местным ДК в Пальмино подростки обнаружили искусанную животными бездыханную 7-летнюю девочку. fontanka 19:53:00 CET