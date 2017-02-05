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5 Февраль 2017 г.

В ЮАР рой пчёл остановил спортивный матч

Рой пчел прервал матч по крикету между командами ЮАР и Шри-Ланки, проходивший в южноафриканском Йоханнесбурге. Об этом 5 февраля сообщает BBC News. Насекомые дважды вынуждали спортсменов прекратить игру и броситься на землю. После этого матч был приостановлен, и на поле вышли сотрудники стадиона. Они попытались прогнать насекомых, но безуспешно.

fontanka 12:19:00 CET

Пчелы прервали матч по крикету в ЮАР

lenta 11:01:00 CET

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