Участники акций протеста в Румынии довольны промежуточной победой над правительством. Глава кабинета социал-демократов Сорин Гриндяну пообещал, что постановление об амнистии и изменении Уголовного кодекса будет отменено. Готовность пойти на уступки манифестантам власти объяснили “нежеланием.... euronews-ru 13:24:00 CET