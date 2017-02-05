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5 Февраль 2017 г.
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Румынские демонстранты теперь хотят уже и отставки правительства
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Участники акций протеста в Румынии довольны промежуточной победой над правительством. Глава кабинета социал-демократов Сорин Гриндяну пообещал, что постановление об амнистии и изменении Уголовного кодекса будет отменено. Готовность пойти на уступки манифестантам власти объяснили “нежеланием....
euronews-ru 13:24:00 CET
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