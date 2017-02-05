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5 Февраль 2017 г.

Румынские демонстранты теперь хотят уже и отставки правительства

Участники акций протеста в Румынии довольны промежуточной победой над правительством. Глава кабинета социал-демократов Сорин Гриндяну пообещал, что постановление об амнистии и изменении Уголовного кодекса будет отменено. Готовность пойти на уступки манифестантам власти объяснили “нежеланием....

euronews-ru 13:24:00 CET

В Румынии отменили решение, приведшее к протестам

korrespondent 16:31:00 CET

На акцию протеста в Бухаресте вышли 150 тысяч человек

life 20:55:00 CET

05.02.2017 13:00 : Румынское правительство пошло навстречу участникам массовых выступлений в стране

echomsk 11:57:00 CET

16:59 Правительство Румынии отменило скандальную амнистию

rosbalt 16:18:00 CET

Власти Румынии отменили указ об амнистии коррупционеров

ura-inform 20:40:00 CET

В Румынии после протестов населения отменили указ об амнистии

day 15:17:00 CET

Противостояние: Бухарест ответил на ультиматум румынского "Майдана"

obozrevatel 16:21:00 CET

В Румынии не менее 500 тысяч человек выступили против премьера

vesti 23:20:00 CET

05.02.2017 10:00 : Правительство Румынии пошло на уступки протестующим

echomsk 8:32:00 CET

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