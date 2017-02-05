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5 Февраль 2017 г.
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Каир о причастности египтянина к теракту у Лувра
ar
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Египет ожидает от Франции дополнительной информации, чтобы определить серьезность обвинений египтянину в совершении преступления у музея Лувр в центре Парижа. Об этом заявил официальный представитель египетского МИД Ахмед Абу Зейд телеканалу Al Hayat, передает со ссылкой на "Посольство АРЕ в Париже....
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ar
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الكاميرون بطلا لكأس الامم الافريقية Similarity: 0.32
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