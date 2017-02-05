Египет ожидает от Франции дополнительной информации, чтобы определить серьезность обвинений египтянину в совершении преступления у музея Лувр в центре Парижа. Об этом заявил официальный представитель египетского МИД Ахмед Абу Зейд телеканалу Al Hayat, передает со ссылкой на "Посольство АРЕ в Париже.... day 7:03:00 CET