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4 Февраль 2017 г.

Григорий Явлинский начинает свою президентскую кампанию

Григорий Явлинский, основатель партии "Яблоко", объявил в субботу, на съезде партии, о начале своей президентской кампании. Решение о выдвижении Явлинского кандидатом в президенты на выборах 2018 года съезд партии принял еще в 2016 году. На прошедших в том же году осенью выборах партия не получила ни одного думского мандата.

svobodanews 15:39:00 CET

Явлинский начал предвыборную президентскую кампанию

fontanka 13:30:00 CET

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