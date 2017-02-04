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4 Февраль 2017 г.
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Григорий Явлинский начинает свою президентскую кампанию
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Григорий Явлинский, основатель партии "Яблоко", объявил в субботу, на съезде партии, о начале своей президентской кампании. Решение о выдвижении Явлинского кандидатом в президенты на выборах 2018 года съезд партии принял еще в 2016 году. На прошедших в том же году осенью выборах партия не получила ни одного думского мандата.
svobodanews 15:39:00 CET
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