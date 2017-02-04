Из-за урагана Leiv на юго-западе Франции боле 200 тыс. домов оказались лишены электричества. Об этом французское издание Le Monde. сообщает Скорость порывов ветра достигает 160 км/ч.На побережье ураган вызвал сильные волны около 8 метров в высоту. В регионе Аквитания из-за угрозы аварий введены ограничения на движение автотранспорта. rbc 9:29:00 CET