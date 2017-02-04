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4 Февраль 2017 г.

Во Франции около 200 тыс. домов оказались обесточены из-за урагана

Из-за урагана Leiv на юго-западе Франции боле 200 тыс. домов оказались лишены электричества. Об этом французское издание Le Monde. сообщает Скорость порывов ветра достигает 160 км/ч.На побережье ураган вызвал сильные волны около 8 метров в высоту. В регионе Аквитания из-за угрозы аварий введены ограничения на движение автотранспорта.

rbc 9:29:00 CET

Сотни тысяч жителей юга Франции остались без электричества

izvestia-ru 9:51:00 CET

Юго-запад Франции обесточен ураганом исключительной силы

ng 9:53:00 CET

Ураган во Франции: сотни тысяч людей остались без электричества

day 10:10:00 CET

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