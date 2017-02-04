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4 Февраль 2017 г.
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Российские теннисисты уступают сербам после первого дня матча Кубка Дэвиса
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Российский теннисист Даниил Медведев в четвертом сете отказался от продолжения поединка против серба Новака Джоковича из-за травмы в матче 1/8 финала Мировой группы Кубка Дэвиса. Встреча, состоявшаяся в сербском городе Ниш, завершилась при счете 3:6, 6:4, 6:1, 1:0 в пользу второй ракетки мира.
newsru 8:11:00 CET
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