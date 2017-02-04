Российский теннисист Даниил Медведев в четвертом сете отказался от продолжения поединка против серба Новака Джоковича из-за травмы в матче 1/8 финала Мировой группы Кубка Дэвиса. Встреча, состоявшаяся в сербском городе Ниш, завершилась при счете 3:6, 6:4, 6:1, 1:0 в пользу второй ракетки мира. newsru 8:11:00 CET