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4 Февраль 2017 г.

Российские теннисисты уступают сербам после первого дня матча Кубка Дэвиса

Российский теннисист Даниил Медведев в четвертом сете отказался от продолжения поединка против серба Новака Джоковича из-за травмы в матче 1/8 финала Мировой группы Кубка Дэвиса. Встреча, состоявшаяся в сербском городе Ниш, завершилась при счете 3:6, 6:4, 6:1, 1:0 в пользу второй ракетки мира.

newsru 8:11:00 CET

Российские теннисисты выбыли из борьбы за Кубок Дэвиса

life 19:48:00 CET

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