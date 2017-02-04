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4 Февраль 2017 г.
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В столице Австрии задержали два десятка выходцев из Чечни с оружием
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В Австрии полиция задержала более 20 выходцев из Чечни, у которых изъяли оружие, сообщает ТАСС со ссылкой на данные агентства APА. Спецоперация прошла в пятницу вечером в одном районов столицы страны Вены. Как отмечается, сообщение о крупном сборище людей в районе Флоридсдорф поступило в правоохранительные органы от местных жителей.
newsru 14:13:00 CET
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