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4 Февраль 2017 г.

В столице Австрии задержали два десятка выходцев из Чечни с оружием

В Австрии полиция задержала более 20 выходцев из Чечни, у которых изъяли оружие, сообщает ТАСС со ссылкой на данные агентства APА. Спецоперация прошла в пятницу вечером в одном районов столицы страны Вены. Как отмечается, сообщение о крупном сборище людей в районе Флоридсдорф поступило в правоохранительные органы от местных жителей.

newsru 14:13:00 CET

МВД Австрии об аресте 22 уроженцев Чечни

day 19:52:00 CET

Задержанные в Вене выходцы из Чечни могли быть участниками криминальных разборок

life 19:48:00 CET

Полиция в Вене задержала 22 выходцев из Чечни

rbc 15:32:00 CET

В Вене арестованы 22 выходца из Чечни

kommersant 14:42:00 CET

В посольстве России прокомментировали задержание в Вене выходцев из Чечни

rbc 18:03:00 CET

Глава МВД Австрии прокомментировал задержание выходцев из Чечни

lenta 20:37:00 CET

МВД Австрии объяснило причину задержания группы выходцев из Чечни

rbc 22:08:00 CET

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