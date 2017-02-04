В Австрии полиция задержала более 20 выходцев из Чечни, у которых изъяли оружие, сообщает ТАСС со ссылкой на данные агентства APА. Спецоперация прошла в пятницу вечером в одном районов столицы страны Вены. Как отмечается, сообщение о крупном сборище людей в районе Флоридсдорф поступило в правоохранительные органы от местных жителей. newsru 14:13:00 CET