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4 Февраль 2017 г.

Футболист-нацист Зозуля посчитал, что охрана не спасёт его от расправы фанатов

Напомним, руководство "Райо Вальекано" под давлением фанатов отменило аренду Зозули из севильского "Бетиса" . Таким образом, украинец, вызвавший недовольство болельщиков своими ультраправыми политическими взглядами, в соответствии с регламентом УЕФА, потерял право выходить на поле до конца сезона-2016/17.

life 21:50:00 CET

Футболист Зозуля назвал фанатов "Райо Вальекано" пророссийскими

rg 23:07:00 CET

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