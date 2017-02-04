Футболист-нацист Зозуля посчитал, что охрана не спасёт его от расправы фанатов Напомним, руководство "Райо Вальекано" под давлением фанатов отменило аренду Зозули из севильского "Бетиса" . Таким образом, украинец, вызвавший недовольство болельщиков своими ультраправыми политическими взглядами, в соответствии с регламентом УЕФА, потерял право выходить на поле до конца сезона-2016/17. life 21:50:00 CET Футболист Зозуля назвал фанатов "Райо Вальекано" пророссийскими rg 23:07:00 CET