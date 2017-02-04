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4 Февраль 2017 г.
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Футболист-нацист Зозуля посчитал, что охрана не спасёт его от расправы фанатов
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Напомним, руководство "Райо Вальекано" под давлением фанатов отменило аренду Зозули из севильского "Бетиса" . Таким образом, украинец, вызвавший недовольство болельщиков своими ультраправыми политическими взглядами, в соответствии с регламентом УЕФА, потерял право выходить на поле до конца сезона-2016/17.
life 21:50:00 CET
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