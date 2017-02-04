По данным следствия, 17-летний юноша возглавлял преступную группировку в городе Кали. Полиция Колумбии сообщила о задержании 17-летнего местного жителя по прозвищу Малыш Боб, который подозревается в совершении по меньшей мере 30 убийств на территории города Кали, передает «РИА Новости» со ссылкой.... izvestia-ru 3:19:00 CET