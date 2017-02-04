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4 Февраль 2017 г.

Колумбийского подростка Малыша Боба подозревают в 30 убийствах

По данным следствия, 17-летний юноша возглавлял преступную группировку в городе Кали. Полиция Колумбии сообщила о задержании 17-летнего местного жителя по прозвищу Малыш Боб, который подозревается в совершении по меньшей мере 30 убийств на территории города Кали, передает «РИА Новости» со ссылкой....

izvestia-ru 3:19:00 CET

Колумбийского подростка подозревают в убийствах 30 человек

ntv 5:20:00 CET

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