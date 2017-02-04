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4 Февраль 2017 г.
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Боевики на 18.00 обстреляли позиции сил АТО 35 раз, - штаб
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Боевики снизили интенсивность обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в зоне АТО – по состоянию на 18.00 субботы. 4 февраля, зафиксировано 35 обстрелов, сообщает пресс-служба штаба Антитеррористической операции. В частности. на Донецком направлении боевики обстреливали Камянку и Авдеевку из танков....
interfax-ua-ru 18:33:00 CET
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