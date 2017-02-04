Во Львове двое пограничников задержаны во время получения взятки Двоих руководителей среднего звена из подразделений Госпогранслужбы задержали в субботу во время получения взятки, сообщает пресс-служба управления СБУ во Львовской области. По данным пресс-службы, пограничники были задержаны сотрудниками СБУ и военной прокуратуры во время получения $800– части.... interfax-ua-ru 17:32:00 CET Во Львове пограничников задержаны во время получения взятки telegraf-by 18:36:00 CET

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