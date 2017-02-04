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4 Февраль 2017 г.
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Во Львове двое пограничников задержаны во время получения взятки
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Двоих руководителей среднего звена из подразделений Госпогранслужбы задержали в субботу во время получения взятки, сообщает пресс-служба управления СБУ во Львовской области. По данным пресс-службы, пограничники были задержаны сотрудниками СБУ и военной прокуратуры во время получения $800– части....
interfax-ua-ru 17:32:00 CET
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