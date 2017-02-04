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4 Февраль 2017 г.

Валентину Матвиенко возмутила зарплата ивановских учителей в 7 тыс. рублей

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Субъекты РФ, в которых зарплата учителей меньше средней по региону, нарушают так называемые "майские указы" президента, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Так она отреагировала на слова учительницы малокомплектной школы Комсомольского района....

interfax-ru 4:50:00 CET

16 Учителя из Ивановской области выживают на зарплату в 7 тыс. рублей

rosbalt 6:09:00 CET

Матвиенко возмутилась низкой зарплатой учителей в Ивановской области

izvestia-ru 6:51:00 CET

"Это же полное безобразие": Матвиенко вышла из себя, узнав о зарплате учителя в Ивановской области

nakanune 7:32:00 CET

Ивановские власти объяснили снижение зарплат учителей в январе 2017 года

rbc 20:07:00 CET

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