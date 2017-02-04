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4 Февраль 2017 г.
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Валентину Матвиенко возмутила зарплата ивановских учителей в 7 тыс. рублей
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Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Субъекты РФ, в которых зарплата учителей меньше средней по региону, нарушают так называемые "майские указы" президента, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Так она отреагировала на слова учительницы малокомплектной школы Комсомольского района....
interfax-ru 4:50:00 CET
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