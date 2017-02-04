Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Субъекты РФ, в которых зарплата учителей меньше средней по региону, нарушают так называемые "майские указы" президента, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Так она отреагировала на слова учительницы малокомплектной школы Комсомольского района.... interfax-ru 4:50:00 CET