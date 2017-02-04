Киев считает их виновными в расстреле демонстрантов в 2014 году. Об этом сообщил в эфире телеканала «112 Украина» представитель украинской генпрокуратуры. По его словам, Москва мотивировала отказ тем, что все они получили российское гражданство. Всего в причастности к тем событиям обвиняются 26 бывших сотрудников спецподразделения. echomsk 23:51:00 CET