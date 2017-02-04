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4 Февраль 2017 г.

05.02.2017 01:10 : Россия отказалась выдать Украине 12 бывших бойцов «Беркута»

Киев считает их виновными в расстреле демонстрантов в 2014 году. Об этом сообщил в эфире телеканала «112 Украина» представитель украинской генпрокуратуры. По его словам, Москва мотивировала отказ тем, что все они получили российское гражданство. Всего в причастности к тем событиям обвиняются 26 бывших сотрудников спецподразделения.

echomsk 23:51:00 CET

На Украине заявили об отказе Москвы экстрадировать 12 бывших бойцов «Беркута»

fontanka 18:36:00 CET

Россия отказала Украине в экстрадиции бывших бойцов «Беркута»

polit 19:20:00 CET

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