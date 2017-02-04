Служба безопасности страны сообщила, что девять личных почтовых аккаунтов госслужащих подверглись взлому со стороны группировки APT29, которая, предположительно, является российской. В службе напомнили, что между странами существуют договоренности, по которым стороны предупреждают друг друга о.... echomsk 5:24:00 CET