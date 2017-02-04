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4 Февраль 2017 г.

04.02.2017 06:30 : Норвегия обвинила российских хакеров в кибератаках

Служба безопасности страны сообщила, что девять личных почтовых аккаунтов госслужащих подверглись взлому со стороны группировки APT29, которая, предположительно, является российской. В службе напомнили, что между странами существуют договоренности, по которым стороны предупреждают друг друга о....

echomsk 5:24:00 CET

Норвегия обвинила хакеров из России в кибератаках

telegraf-by 3:33:00 CET

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