Москва, 4 февраля - АиФ-Москва. Российская биатлонистка Дарья Виролайнен выиграла пасьют на шестом этапе Кубка IBU в населенном пункте Осрблье в Словакии, сообщает сайт Международного союза биатлонистов (IBU). Спортсменка победила в гонке преследования, пройдя дистанцию в десять километров за 30 минут 59,9 секунды. aif 15:00:00 CET