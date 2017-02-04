Main Menu

News language and date

Analysis over time

4 Февраль 2017 г.

Российская биатлонистка Дарья Виролайнен выиграла пасьют на этапе Кубка IBU

Москва, 4 февраля - АиФ-Москва. Российская биатлонистка Дарья Виролайнен выиграла пасьют на шестом этапе Кубка IBU в населенном пункте Осрблье в Словакии, сообщает сайт Международного союза биатлонистов (IBU). Спортсменка победила в гонке преследования, пройдя дистанцию в десять километров за 30 минут 59,9 секунды.

aif 15:00:00 CET

Дарья Виролайнен выиграла пасьют биатлонного Кубка IBU

vesti 11:16:00 CET

Help about this topicCountries

Flag
Russian Federation (3)

Help about this topicPlaces

Moskva(RU)

Help about this topicRelated People

Дениз Херманн (2)

Ирина Услугина (2)

Ульяна Кайшева (2)

Леа Йоханидесовой (2)

Светлана Миронова (2)

Дарья Виролайнен (2)

Анна Никулина (2)

Виктория Сливко (1)

Екатерина Аввакумова (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.