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4 Февраль 2017 г.
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Российская биатлонистка Дарья Виролайнен выиграла пасьют на этапе Кубка IBU
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Москва, 4 февраля - АиФ-Москва. Российская биатлонистка Дарья Виролайнен выиграла пасьют на шестом этапе Кубка IBU в населенном пункте Осрблье в Словакии, сообщает сайт Международного союза биатлонистов (IBU). Спортсменка победила в гонке преследования, пройдя дистанцию в десять километров за 30 минут 59,9 секунды.
aif 15:00:00 CET
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