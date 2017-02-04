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4 Февраль 2017 г.
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Минобороны не намерено участвовать в конфликте вокруг парка «Патриот»
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По словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, строительство объекта в Севастополе предполагает бережное отношение к экологии и сохранение исторического облика города. Москва, 4 февраля - АиФ-Москва. Википедия Минобороны РФ не будет участвовать в конфликте, связанном со строительством парка....
aif 16:03:00 CET
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