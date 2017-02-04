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4 Февраль 2017 г.

Минобороны не намерено участвовать в конфликте вокруг парка «Патриот»

По словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, строительство объекта в Севастополе предполагает бережное отношение к экологии и сохранение исторического облика города. Москва, 4 февраля - АиФ-Москва. Википедия Минобороны РФ не будет участвовать в конфликте, связанном со строительством парка....

aif 16:03:00 CET

04.02.2017 20:30 : Лидер байкерского клуба «Ночные волки» назвал ошибкой отказ Минобороны от строительства парка в Севастополе

echomsk 19:18:00 CET

Хирург заявил, что Минобороны заблуждается по поводу парка "Патриот" в Крыму

life 17:16:00 CET

04.02.2017 11:00 : Байкер Хирург пообещал отстоять проект парка «Патриот» в Севастополе

echomsk 9:51:00 CET

Минобороны высказалось по строительству парка на участке «Ночных волков»

polit 18:35:00 CET

Игорь Конашенков: Минобороны не позволит втянуть себя в дрязги вокруг парка «Патриот» в Крыму

kommersant 15:43:00 CET

Минобороны ответило на заявления Хирурга о парке "Патриот" в Крыму

gazeta-ru 17:26:00 CET

В Минобороны прокомментировали конфликт со строительством парка «Патриот» в Севастополе

fontanka 17:35:00 CET

Минобороны прокомментировало ситуацию с парком "Патриот" в Севастополе

rg 16:20:00 CET

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