По словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, строительство объекта в Севастополе предполагает бережное отношение к экологии и сохранение исторического облика города. Москва, 4 февраля - АиФ-Москва. Википедия Минобороны РФ не будет участвовать в конфликте, связанном со строительством парка.... aif 16:03:00 CET