Москва, 4 февраля - АиФ-Москва. АиФ Руководитель ЛДПР Владимир Жириновский намерен участвовать в президентских выборах в России в 2018 году, сообщает Об этом политик заявил представителям СМИ сегодня, 4 февраля, на 30-м съезде партии. Он отметил, что, скорее всего, станет кандидатом от ЛДПР, а также.... aif 13:57:00 CET