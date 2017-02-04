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4 Февраль 2017 г.
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Жириновский собирается шестой раз участвовать в выборах президента
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Москва, 4 февраля - АиФ-Москва. АиФ Руководитель ЛДПР Владимир Жириновский намерен участвовать в президентских выборах в России в 2018 году, сообщает Об этом политик заявил представителям СМИ сегодня, 4 февраля, на 30-м съезде партии. Он отметил, что, скорее всего, станет кандидатом от ЛДПР, а также....
aif 13:57:00 CET
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