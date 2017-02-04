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4 Февраль 2017 г.

Жириновский собирается шестой раз участвовать в выборах президента

Москва, 4 февраля - АиФ-Москва. АиФ Руководитель ЛДПР Владимир Жириновский намерен участвовать в президентских выборах в России в 2018 году, сообщает Об этом политик заявил представителям СМИ сегодня, 4 февраля, на 30-м съезде партии. Он отметил, что, скорее всего, станет кандидатом от ЛДПР, а также....

aif 13:57:00 CET

Лидер ЛДПР назвал Октябрьскую революцию политическим ДТП

itartass_ru 10:21:00 CET

Жириновский назвал Октябрьскую революцию политическим ДТП

life 10:43:00 CET

Жириновский предложил на треть сократить число депутатов Госдумы РФ

aif 12:54:00 CET

ЛДПР назовет кандидата на выборы президента в декабре

ng 11:29:00 CET

Жириновский намерен баллотироваться в президенты России

Newslab 13:54:00 CET

ЛДПР выдвинет кандидата в президенты на съезде в декабре

vz 12:34:00 CET

Жириновский призвал остановить левый либерализм

vesti 20:24:00 CET

Съезд ЛДПР переизбрал Жириновского председателем партии

izvestia-ru 12:52:00 CET

04.02.2017 07:00 : ЛДПР сегодня переизберет руководство

echomsk 5:24:00 CET

Владимир Жириновский переизбран председателем ЛДПР

rg 12:34:00 CET

ЛДПР выдвинет кандидата в президенты на съезде партии в декабре

kp 12:41:00 CET

Жириновский собрался в президенты в шестой раз

fedpress 14:07:00 CET

Жириновский призвал не очернять историю и не хаять правителей

vesti 12:47:00 CET

04.02.2017 08:06 : Съезд ЛДПР пройдет сегодня в Москве

echomsk 6:27:00 CET

Жириновский единогласно переизбран на пост председателя ЛДПР

life 12:14:00 CET

Владимир Жириновский переизбран председателем ЛДПР

kommersant 12:09:00 CET

Жириновский переизбран председателем ЛДПР

vedomosti 14:16:00 CET

Жириновский переизбран председателем ЛДПР

ng 13:05:00 CET

Жириновский объявил о намерении участвовать в президентских выборах

novayagazeta 14:04:00 CET

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