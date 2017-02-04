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4 Февраль 2017 г.
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Самолет Qatar Airways совершит самый длительный полет в истории – СМИ
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Москва, 4 февраля - АиФ-Москва. Самолет авиакомпании Qatar Airways совершит самый длительный полет в истории, пишет газета Сообщается, что самолет вылетит из аэропорта города Доха в воскресенье 5 февраля в 5.10 (время совпадает с московским). В понедельник в 7.30 (17.30 мск) он приземлится в новозеландском Окланде.
aif 6:50:00 CET
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