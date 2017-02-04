Москва, 4 февраля - АиФ-Москва. Самолет авиакомпании Qatar Airways совершит самый длительный полет в истории, пишет газета Сообщается, что самолет вылетит из аэропорта города Доха в воскресенье 5 февраля в 5.10 (время совпадает с московским). В понедельник в 7.30 (17.30 мск) он приземлится в новозеландском Окланде. aif 6:50:00 CET