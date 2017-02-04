Main Menu

News language and date

Analysis over time

4 Февраль 2017 г.

Самолет Qatar Airways совершит самый длительный полет в истории – СМИ

Москва, 4 февраля - АиФ-Москва. Самолет авиакомпании Qatar Airways совершит самый длительный полет в истории, пишет газета Сообщается, что самолет вылетит из аэропорта города Доха в воскресенье 5 февраля в 5.10 (время совпадает с московским). В понедельник в 7.30 (17.30 мск) он приземлится в новозеландском Окланде.

aif 6:50:00 CET

Cамолет Qatar Airways совершит самый длительный полет в истории

inform 4:20:00 CET

Самолет Qatar Airways совершит самый длительный рейс в истории

khovar 6:13:00 CET

Help about this topicCountries

Flag
United States (3)

Flag
Qatar (3)

Help about this topicPlaces

New York City(US)

Ad Dawh¸ah(QA)

Help about this topicRelated People

Help about this topicOther Names

RIA Novosti (1)

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.