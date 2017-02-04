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4 Февраль 2017 г.

МО РА: Несколько чиновников привлечены к ответственности

Министерство обороны Армении распространило заявление относительно вопросов, связанных с обеспечением подлинности записей в военных билетах демобилизованных военнослужащих, передает Panorama am В распространенном заявлении, в частности, говорится: В Министерстве обороны РА последовательно изучаются....

GolosArmeniiMain 17:04:00 CET

Минобороны Армении: Несколько чиновников привлечены к ответственности за нарушения с записями в военных билетах

panorama-am-ru 13:12:00 CET

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