МО РА: Несколько чиновников привлечены к ответственности Министерство обороны Армении распространило заявление относительно вопросов, связанных с обеспечением подлинности записей в военных билетах демобилизованных военнослужащих, передает Panorama am В распространенном заявлении, в частности, говорится: В Министерстве обороны РА последовательно изучаются.... GolosArmeniiMain 17:04:00 CET Минобороны Армении: Несколько чиновников привлечены к ответственности за нарушения с записями в военных билетах panorama-am-ru 13:12:00 CET

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