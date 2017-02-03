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3 Февраль 2017 г.

Мошенники создали клоны сайтов по продаже e-ОСАГО

Российский союз автостраховщиков зафиксировал в последние два месяца всплеск активности кибермошенников, создающих клоны сайтов страховых компаний для продажи электронных полисов ОСАГО, сообщил заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов. Ефремов сообщил, что мошенники чаще всего используют известные бренды.

vz 15:22:00 CET

В интернете стали массово появляться "клоны" сайтов по продаже e-ОСАГО

rg 11:39:00 CET

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