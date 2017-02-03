Российский союз автостраховщиков зафиксировал в последние два месяца всплеск активности кибермошенников, создающих клоны сайтов страховых компаний для продажи электронных полисов ОСАГО, сообщил заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов. Ефремов сообщил, что мошенники чаще всего используют известные бренды. vz 15:22:00 CET