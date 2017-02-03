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3 Февраль 2017 г.

Кара-Мурзу-младшего ввели в искусственную кому

Координатор движения «Открытая Россия», бывший сопредседатель партии «Парнас» Владимир Кара-Мурза-младший введен в искусственнее кому. Об этом «РИА Новости» сообщил его отец Владимир Кара-Мурза-старший. «Он введен врачами в искусственную кому на неделю», — сказал он. По словам отца, состояние Кара-Мурзы-младшего оценивается как стабильно тяжелое.

vedomosti 9:51:00 CET

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