Координатор движения «Открытая Россия», бывший сопредседатель партии «Парнас» Владимир Кара-Мурза-младший введен в искусственнее кому. Об этом «РИА Новости» сообщил его отец Владимир Кара-Мурза-старший. «Он введен врачами в искусственную кому на неделю», — сказал он. По словам отца, состояние Кара-Мурзы-младшего оценивается как стабильно тяжелое. vedomosti 9:51:00 CET