Азербайджанские авиавласти согласовали российским компаниям полеты из подмосковного аэропорта Жуковский, сообщил журналистам министр транспорта России Максим Соколов. «По Азербайджану все вопросы решены», - сказал он. Как следует из данных онлайн табло Жуковского, авиакомпания «Икар» планирует летать из этого аэропорта в Баку с 14 февраля. vedomosti 13:45:00 CET