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3 Февраль 2017 г.
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Азербайджан согласовал российским авиакомпаниям полеты из Жуковского
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Азербайджанские авиавласти согласовали российским компаниям полеты из подмосковного аэропорта Жуковский, сообщил журналистам министр транспорта России Максим Соколов. «По Азербайджану все вопросы решены», - сказал он. Как следует из данных онлайн табло Жуковского, авиакомпания «Икар» планирует летать из этого аэропорта в Баку с 14 февраля.
vedomosti 13:45:00 CET
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