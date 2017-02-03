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3 Февраль 2017 г.

Азербайджан согласовал российским авиакомпаниям полеты из Жуковского

Азербайджанские авиавласти согласовали российским компаниям полеты из подмосковного аэропорта Жуковский, сообщил журналистам министр транспорта России Максим Соколов. «По Азербайджану все вопросы решены», - сказал он. Как следует из данных онлайн табло Жуковского, авиакомпания «Икар» планирует летать из этого аэропорта в Баку с 14 февраля.

vedomosti 13:45:00 CET

Власти Азербайджана согласовали полеты российских компаний из «Жуковского»

tatar-inform 15:49:00 CET

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