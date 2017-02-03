Main Menu

News language and date

Analysis over time

3 Февраль 2017 г.

Прокуратура Франции заинтересовались выплатами детям Фийона

Прокуроры во Франции в ходе расследования финансовых дел кандидата в президенты от правоцентристской партии Франсуа Фийона начали изучение платежей, сделанных в пользу двух детей политика. Прокуроры, ведущие предварительное расследование по подозрению в растрате государственных средств, намерены....

telegraf-by 13:57:00 CET

В парламенте Франции прошли обыски по делу жены Франсуа Фийона

kommersant 13:37:00 CET

Французские следователи проводят обыски в Сенате по делу жены Фийона

kp 14:56:00 CET

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Валерию Вац (1)

Кирилла Ваца (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.