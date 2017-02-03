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3 Февраль 2017 г.
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Прокуратура Франции заинтересовались выплатами детям Фийона
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Прокуроры во Франции в ходе расследования финансовых дел кандидата в президенты от правоцентристской партии Франсуа Фийона начали изучение платежей, сделанных в пользу двух детей политика. Прокуроры, ведущие предварительное расследование по подозрению в растрате государственных средств, намерены....
telegraf-by 13:57:00 CET
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