Обострение в Авдеевке в воскресенье 29 января началось после столкновения украинских военных с диверсионно-разведывательной группой сепаратистов, пишет Украинская правда со ссылкой на источник в разведывательных структурах. По его словам, украинские военнослужащие расставляли секреты, когда наткнулись на ДРГ сепаратистов. telegraf-by 19:00:00 CET