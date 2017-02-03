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3 Февраль 2017 г.
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СМИ узнали, как началось обострение под Авдеевкой
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Обострение в Авдеевке в воскресенье 29 января началось после столкновения украинских военных с диверсионно-разведывательной группой сепаратистов, пишет Украинская правда со ссылкой на источник в разведывательных структурах. По его словам, украинские военнослужащие расставляли секреты, когда наткнулись на ДРГ сепаратистов.
telegraf-by 19:00:00 CET
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