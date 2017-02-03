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3 Февраль 2017 г.

В Сирии дважды обстреляли российское посольство

В сирийском Дамаске российское посольство 2 и 3 февраля дважды обстреляли из минометов, говорится на сайте МИД России. Сообщается, что один из снарядов попал между офисным и жилым зданиями, другой разорвался в 20 метрах от главного въезда в посольство. В результате обстрела жертв нет, однако зданию нанесен материальный ущерб.

telegraf-by 19:30:00 CET

В Сирии дважды обстреляли российское посольство

korrespondent 19:12:00 CET

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