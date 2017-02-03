Президент Петр Порошенко уволил пять глав районных госадминистраций Одесской области, включая главу Ширяевской райадминистрации Тарасом Бойко, который пытался задать вопрос Порошенко во время его выступления в Одессе. Об этом говорится в распоряжениях президента от 3 февраля. Ранее Порошенко осадил чиновника в Одессе. telegraf-by 19:00:00 CET