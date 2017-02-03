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3 Февраль 2017 г.

Порошенко уволил чиновника, поссорившегося с ним в Одессе

Президент Петр Порошенко уволил пять глав районных госадминистраций Одесской области, включая главу Ширяевской райадминистрации Тарасом Бойко, который пытался задать вопрос Порошенко во время его выступления в Одессе. Об этом говорится в распоряжениях президента от 3 февраля. Ранее Порошенко осадил чиновника в Одессе.

telegraf-by 19:00:00 CET

Перепалка Порошенко с чиновником в Одессе: всплыла интересная подробность

news-online 20:53:00 CET

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