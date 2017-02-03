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3 Февраль 2017 г.

Роскомнадзор попросил не запрещать Minecraft из-за рецепта динамита

Роскомнадзор направил в прокуратуру Тюменской области обращение с просьбой пересмотреть решение местного суда о признании статьи об изготовлении динамита в компьютерной игре Minecraft запрещенной. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook. Речь идет о решении Заводоуковский районный суд Тюменской области.

rbc 13:51:00 CET

В Minecraft нашли инструкцию по изготовлению взрывчатки

lenta 14:05:00 CET

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