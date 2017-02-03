|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
3 Февраль 2017 г.
|
|
Роскомнадзор попросил не запрещать Minecraft из-за рецепта динамита
|
Роскомнадзор направил в прокуратуру Тюменской области обращение с просьбой пересмотреть решение местного суда о признании статьи об изготовлении динамита в компьютерной игре Minecraft запрещенной. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook. Речь идет о решении Заводоуковский районный суд Тюменской области.
rbc 13:51:00 CET
|
|
|