Роскомнадзор направил в прокуратуру Тюменской области обращение с просьбой пересмотреть решение местного суда о признании статьи об изготовлении динамита в компьютерной игре Minecraft запрещенной. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook. Речь идет о решении Заводоуковский районный суд Тюменской области. rbc 13:51:00 CET