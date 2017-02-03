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3 Февраль 2017 г.
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Лавров обсудил с главой МИД Франции Сирию и Украину
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Работа по укреплению перемирия в Сирии будет продолжена на переговорах в Астане. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в телефонном разговоре с французским коллегой Жан-Марком Эйро. Как сообщили в МИДе, Лавров проинформировал собеседника о результатах первой встречи представителей Дамаска и оппозиции.
ntv 18:26:00 CET
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