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3 Февраль 2017 г.

Лавров обсудил с главой МИД Франции Сирию и Украину

Работа по укреплению перемирия в Сирии будет продолжена на переговорах в Астане. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в телефонном разговоре с французским коллегой Жан-Марком Эйро. Как сообщили в МИДе, Лавров проинформировал собеседника о результатах первой встречи представителей Дамаска и оппозиции.

ntv 18:26:00 CET

Лавров рассказал главе МИД Италии о причинах конфликта в Донбассе

rg 12:25:00 CET

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