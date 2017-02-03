Работа по укреплению перемирия в Сирии будет продолжена на переговорах в Астане. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в телефонном разговоре с французским коллегой Жан-Марком Эйро. Как сообщили в МИДе, Лавров проинформировал собеседника о результатах первой встречи представителей Дамаска и оппозиции. ntv 18:26:00 CET