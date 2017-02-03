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3 Февраль 2017 г.
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Украинский велогонщик разбил лицо сопернику на многодневке "Тур Дубая"
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Как рассказал пострадавший спортсмен, немец Марсель Киттель, нападение произошло во время борьбы за позицию. По словам велогонщика, Гривко ткнул его локтем в лицо. В результате на лице у лидера многодневки появилась кровь. В свою очередь украинский спортсмен заявил, что просто пытался оттолкнуть соперника, который пытался занять его место.
ntv 9:55:00 CET
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