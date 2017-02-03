Как рассказал пострадавший спортсмен, немец Марсель Киттель, нападение произошло во время борьбы за позицию. По словам велогонщика, Гривко ткнул его локтем в лицо. В результате на лице у лидера многодневки появилась кровь. В свою очередь украинский спортсмен заявил, что просто пытался оттолкнуть соперника, который пытался занять его место. ntv 9:55:00 CET