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3 Февраль 2017 г.

Украинский велогонщик разбил лицо сопернику на многодневке "Тур Дубая"

Как рассказал пострадавший спортсмен, немец Марсель Киттель, нападение произошло во время борьбы за позицию. По словам велогонщика, Гривко ткнул его локтем в лицо. В результате на лице у лидера многодневки появилась кровь. В свою очередь украинский спортсмен заявил, что просто пытался оттолкнуть соперника, который пытался занять его место.

ntv 9:55:00 CET

Украинский велогонщик ударил немецкого коллегу

vesti 8:49:00 CET

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