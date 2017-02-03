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3 Февраль 2017 г.

Останки казахстанского солдата-участника ВОВ возвращены в Казахстан

В Казахстан возвращены останки воина-казахстанца, участника Великой Отечественной войны 1941-1945гг. рядового Николая Сорокина. Он погиб в 1944 году при освобождении Эстонии от немецко-фашистских захватчиков mod.gov.kz, 2 февраля история В Казахстан возвращены останки воина-казахстанца, участника Великой Отечественной войны 1941-1945гг.

nomad 5:36:00 CET

ОСТАНКИ КАЗАХСТАНСКОГО СОЛДАТА ПРИВЕЗЛИ НА РОДИНУ

kp-kz 6:48:00 CET

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