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3 Февраль 2017 г.
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Останки казахстанского солдата-участника ВОВ возвращены в Казахстан
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В Казахстан возвращены останки воина-казахстанца, участника Великой Отечественной войны 1941-1945гг. рядового Николая Сорокина. Он погиб в 1944 году при освобождении Эстонии от немецко-фашистских захватчиков mod.gov.kz, 2 февраля история В Казахстан возвращены останки воина-казахстанца, участника Великой Отечественной войны 1941-1945гг.
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