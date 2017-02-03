В Казахстан возвращены останки воина-казахстанца, участника Великой Отечественной войны 1941-1945гг. рядового Николая Сорокина. Он погиб в 1944 году при освобождении Эстонии от немецко-фашистских захватчиков mod.gov.kz, 2 февраля история В Казахстан возвращены останки воина-казахстанца, участника Великой Отечественной войны 1941-1945гг. nomad 5:36:00 CET