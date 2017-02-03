Участники банковского рынка в России рассказывают о появлении новой схемы отмывания денежных средств, в рамках которой в 2016 году было выведено более 16 млрд рублей. Примечательно, что данная схема со всех сторон защищена законом, пишет газета Центробанк осведомлен о существующей проблеме, однако.... newsru 8:45:00 CET