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3 Февраль 2017 г.
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Все по закону: в России появилась новая схема отмывания денежных средств
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Участники банковского рынка в России рассказывают о появлении новой схемы отмывания денежных средств, в рамках которой в 2016 году было выведено более 16 млрд рублей. Примечательно, что данная схема со всех сторон защищена законом, пишет газета Центробанк осведомлен о существующей проблеме, однако....
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