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3 Февраль 2017 г.

Все по закону: в России появилась новая схема отмывания денежных средств

Участники банковского рынка в России рассказывают о появлении новой схемы отмывания денежных средств, в рамках которой в 2016 году было выведено более 16 млрд рублей. Примечательно, что данная схема со всех сторон защищена законом, пишет газета Центробанк осведомлен о существующей проблеме, однако....

newsru 8:45:00 CET

СМИ сообщили о новой схеме отмывания денег в России

izvestia-ru 10:14:00 CET

В России появилась новая схема отмывания денег

justmedia 10:02:00 CET

«Коммерсантъ» описал новую схему отмывания с участием судебных приставов

vedomosti 9:51:00 CET

07:50 Защищена законом. В России появилась новая схема отмывания денег corner

fedpress 6:16:00 CET

В России действует неуязвимая схема отмывания денежных средств

apn 17:08:00 CET

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