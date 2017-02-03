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3 Февраль 2017 г.

Украинского футболиста-нациста "заблокировали" в соцсети

Facebook сделал недоступной персональную страницу Романа Зозули, чья аренда из севильского "Бетиса" в мадридский "Райо Вальекано" была отменена по требованию футбольных фанатов, обвинивших нападающего сборной Украины в приверженности нацизму. Поклонник Бандеры Роман Зозуля не сможет до лета играть в футбол и пользоваться Facebook.

life 11:51:00 CET

Facebook заблокировал страницу обвиненного в нацизме украинского футболиста

lenta 12:33:00 CET

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