Facebook сделал недоступной персональную страницу Романа Зозули, чья аренда из севильского "Бетиса" в мадридский "Райо Вальекано" была отменена по требованию футбольных фанатов, обвинивших нападающего сборной Украины в приверженности нацизму. Поклонник Бандеры Роман Зозуля не сможет до лета играть в футбол и пользоваться Facebook. life 11:51:00 CET