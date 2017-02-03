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3 Февраль 2017 г.
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Рубль на открытии торгов в пятницу упал на три копейки к доллару и евро
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В пятницу, 3 февраля, торги на Московской бирже открылись незначительным падением российской национальной валюты. По состоянию на 10:00 мск, доллар, прибавив три копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня, стоил 59,45 рубля. Евро же к тому времени также подорожал на три копейки - до 63,97 рубля.
kp 8:47:00 CET
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