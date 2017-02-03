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3 Февраль 2017 г.
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Премьер Франции заявил о террористическом характере нападения в Лувре
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Премьер-министр Франции Бернар Казнев сказал, что нападение злоумышленника с мачете на полицейских около Лувра носило террористический характер, сообщает «Эта была попытка атаки террористического характера», сказал политик. Он также выразил слова благодарности сотрудникам правоохранительных органов,....
gazeta-ru 13:23:00 CET
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