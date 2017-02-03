Премьер-министр Франции Бернар Казнев сказал, что нападение злоумышленника с мачете на полицейских около Лувра носило террористический характер, сообщает «Эта была попытка атаки террористического характера», сказал политик. Он также выразил слова благодарности сотрудникам правоохранительных органов,.... gazeta-ru 13:23:00 CET