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2 Февраль 2017 г.
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Названа дата старта российских продаж бизнес-седана Geely Emgrand GT
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На официальном российском сайте Geely появился соответствующий промо-блок с пометкой, что продажи Emgrand GT начнутся в нашей стране 18 февраля. Цены назовут ближе к старту продаж. Ожидается, что на отечественном рынке премиальный седан предложат с 1,8-литровым турбомотором мощностью 163 л.с., а также 2,4-литровым "атмосферником".
vesti 16:13:00 CET
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