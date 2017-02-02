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2 Февраль 2017 г.

Названа дата старта российских продаж бизнес-седана Geely Emgrand GT

На официальном российском сайте Geely появился соответствующий промо-блок с пометкой, что продажи Emgrand GT начнутся в нашей стране 18 февраля. Цены назовут ближе к старту продаж. Ожидается, что на отечественном рынке премиальный седан предложат с 1,8-литровым турбомотором мощностью 163 л.с., а также 2,4-литровым "атмосферником".

vesti 16:13:00 CET

Китайцы из Geely привезли в Россию бизнес-седан Emgrand GT

life 12:06:00 CET

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