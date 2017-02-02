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2 Февраль 2017 г.
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13:18 Директор Эрмитажа прокомментировал обыски ФСБ в Зимнем дворце
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Государственный Эрмитаж работает в постоянном взаимодействии с Федеральной службой безопасности, заявил журналистам генеральный директор музея Михаил Пиотровский, комментируя обыски в Зимнем дворце. Никаких бумаг мы не имеем. Когда будет заявление ФСБ, мы будем выступать с ответом или вместе с ними.
rosbalt 11:45:00 CET
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