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2 Февраль 2017 г.

13:18 Директор Эрмитажа прокомментировал обыски ФСБ в Зимнем дворце

Государственный Эрмитаж работает в постоянном взаимодействии с Федеральной службой безопасности, заявил журналистам генеральный директор музея Михаил Пиотровский, комментируя обыски в Зимнем дворце. Никаких бумаг мы не имеем. Когда будет заявление ФСБ, мы будем выступать с ответом или вместе с ними.

rosbalt 11:45:00 CET

Пиотровский о визите ФСБ в Эрмитаж: Мы живем в условиях, когда кругом жулики

fontanka 11:38:00 CET

Директор Эрмитажа: мы работаем с ФСБ постоянно

ntv 16:36:00 CET

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